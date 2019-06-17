Израильская компания научилась взламывать любые версии iPhone или iPad

Тель-Авив, 17 июня. Израильская компания Cellebrite создала программу, которая сможет взламывать работающие под управлением iOS 12.3 модели iPhone и iPad.

Разработчики создают программное обеспечение для правоохранительных органов, в том числе универсальное устройство для криминалистической экстракции UFED. В Cellebrite уверяют, что новая версия UFED Premium сможет обеспечить правоохранительным органам доступ к любому устройству, работающему на вышедшей недавно iOS 12.3. Кроме того, программа извлекает файлы из многих смартфонов, которые работают на Android, в том числе из Samsung Galaxy S9.

Ранее Газета.ru сообщила, что москвичи чаще всего обращаются в сервисы по ремонту смартфонов с iPhone 6, 5S, 5 и 6S. Но доля китайских брендов среди поломавшихся устройств постоянно растет и уже достигла 27%.