В США снесут школу, где снимали «Твин Пикс»

Вашингтон, 17 июня. Американскую среднюю школу Mount Si, в которой снимались сцены сериала «Твин Пикс», готовят к сносу, сообщает портал Dazed.

Здание средней школы Mount Si, которое находится в долине Сноквалми, штат Вашингтон, готовят к сносу, намеченному на 5 июля. Именно здесь снимались сцены из культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс».

Поклонники сериала публикуют в социальных сетях последние снимки школы.

«Снос начинается в ближайшее время. Покойтесь с миром, красные шкафчики. Увидимся во сне», — написала в Twitter @CourtenayCal.

Ранее стало известно, что режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар» Американской академии киноискусств за вклад в мировой кинематограф.

Напомним, первый сезон сериала «Твин Пикс» вышел на экраны в 1990 году. Действие фильма разворачивается в маленьком городке Твин Пикс, расположенном в штате Вашингтон на границе с Канадой. Интрига сериала раскручивается вокруг убийства одной из школьниц, Лоры Палмер, расследованием которого занимается специальный агент ФБР Дейл Купер, его роль исполнил Кайл Маклахлен.

Поклонники и кинокритики называют «Твин Пикс» одним из величайших сериалов, а журнал Time включил его в рейтинг «100 лучших телешоу в истории».

Ранее RT сообщил о смерти Пегги Липтон, сыгравшей роль Нормы Дженнингс в «Твин Пикс».