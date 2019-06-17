Первый рисунок Гогена продали на аукционе за 80 тысяч евро

Москва, 17 июня. Первый рисунок известного французского художника Поля Гогена был продан на аукционе торгового дома Rouillac в центре Франции за 80 тысяч евро.

Рисунок был написан на бумаге китайскими чернилами в 1865 году и подписан самим Гогеном. На нем изображено швейцарское шале Эрленбах-им-Зимменталь в регионе Бернского Оберланда в Швейцарии. Художник нарисовал его в возрасте 17 лет.

На переднем плане рисунка находятся несколько женщин и один мужчина. Гоген создал рисунок, перерисовывая работы своего учителя.

Как сообщает «МИР-24» со ссылкой на ряд европейских СМИ, рисунок приобрел предприниматель из Швейцарии.

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