В Китае нашли следы динозавров возрастом 100 миллионов лет

Пекин, 17 июня. Ученые из США и КНР обнаружили на территории восточной провинции Китая Цзянсу следы динозавров возрастом 100 миллионов лет. Авторы исследования отмечают, что находка позволит лучше изучить распространение и эволюцию живших в меловой период на территории страны групп динозавров.

Ученые нашли четыре окаменелых следа доисторических животных. По словам одного из авторов открытия, сначала находку приняли за следы известного генерала династии Тан Ли Цуньсяо (858-894 годы) и сражавшегося с ним тигра, сообщает со ссылкой на местные СМИ портал News.ru. Ученый отметил, что ошибочный вывод был сделан из-за того, что у двух следов были утрачены три пальца, и они показались похожими на человеческие.

Ранее МИР 24 сообщил, что раковые заболевания появились на планете раньше динозавров.