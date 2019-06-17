Помпео не исключил военного сценария противодействия Ирану

Вашингтон, 17 июня. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты противодействия Ирану.

Помпео подчеркнул, что среди возможных сценариев противодействия Ирану США рассматривают и военный, но Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

«США рассматривают полный спектр вариантов. Мы несколько раз информировали президента (президента США Дональда Трампа — прим. ФАН) и будем держать его в курсе. Уверены, что сможем предпринять ряд действий для восстановления сдерживания, что и является нашей миссией», — заявил Помпео в ходе встречи с журналистами.

Госсекретарь подчеркнул, что «Трамп очень четко сказал, что не хочет войны». По словам Помпео, президент США рассматривает все варианты действий, необходимых для того, чтобы Иран не получил ядерное оружие.

Помпео заявил, что администрация американского президента не будет запрашивать разрешения Конгресса на военные действия против Ирана. Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Белый дом обладает всеми полномочиями, чтобы «защищать американские интересы» и напомнил о якобы сбитом при поддержке иранских военных американском беспилотнике.

«Это нападки на фундаментальные международные нормы, и мы имеем право защищать нашу страну. Американский народ должен быть глубоко убежден, что действия, которые США предпринимают при президенте Трампе, всегда будут законными, всегда будут соответствовать нашей конституции, мы всегда будем выполнять сложные задачи, необходимые для защиты американских интересов, где бы они не были», — резюмировал Помпео.

Госсекретарь США в очередной раз обвинил Иран в «создании проблем по всему миру». Помпео отметил, что обсуждает ситуацию с другими странами и считает, что «мир должен объединиться против угрозы со стороны Исламской республики Иран».

Ранее RT сообщил, что США готовы перебросить дополнительные силы на Ближний Восток.