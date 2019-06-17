В Германии ответили на шантаж США по «Северному потоку — 2»

Берлин, 17 июня. Вашингтон не должен шантажировать Берлин в вопросах строительства «Северного потока — 2», поскольку это противоречит диалогу между суверенными государствами. Об этом заявил глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд.

Он вместе со своими коллегами находится с визитом в России с 16 по 21 июня. Политики посетят Москву и Калугу. Запланированы встречи с региональными властями , а также с российскими политиками.

Шлунд высказал надежду, что Германия не отступит в вопросах строительства «Северного потока — 2». По его словам, между суверенными государствами необходимо вести диалог. Он подчеркнул, что речь идет о энергетической безопасности.

«Если же правительство отступит, то мы уже рады принять участие в следующем правительстве Германии», — заявил Шлунд в беседе с РИА Новости.

Напомним, что «Северный поток — 2» включает строительство двух ниток газопровода мощностью в 55 млрд кубометров газа. Он пройдет через Балтийское море от России до Германии через территориальные воды или экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести санкции против «Северного потока —2». По его словам, этот проект усилит влияние России в в Европе. В Москве неоднократно подчеркивали, что газопровод является исключительно коммерческим проектом, сообщает «Газета.ru».

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что «Северный поток — 2 полностью соответствует международным нормам. Он подчеркнул, что юридические основания для приостановки или отмены проекта отсутствуют.

Отметим, эксперты выяснили, что ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию сэкономит европейцам 8 млрд евро в год.Об этом пишут «Известия».