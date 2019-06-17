Представлен доклад о модернизации ядерного оружия в мире

Стокгольм, 17 июня. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) опубликовал доклад о модернизации ядерного оружия.

По данным СИПРИ, количество ядерного оружия в мире продолжает сокращаться благодаря усилиям России и США, однако страны, обладающие такими вооружениями, продолжают их модернизацию.

В докладе сообщается, что РФ и Соединенные Штаты владеют около 90% мировых запасов ядерного оружия, сокращая их согласно договору СНВ-3, а также предпринимая односторонние шаги по их сокращению. Подчеркивается, что в прошлом году страны объявили о достижении лимита сокращения наступательных вооружений в установленные сроки. Однако, срок действия договора СНВ-3 истекает в 2021 году в том случае, если оба государства не договорятся о его продлении.

«Перспективы продолжения сокращения российских и американских ядерных сил становятся все менее вероятными с учетом политических и военных разногласий между двумя странами», — сообщает СИПРИ.

Если в начале прошлого года девять стран — Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан и Северная Корея — обладали в общей сложности 14,5 тысячи ядерных боеголовок, то к началу 2019 года их осталось около 13,9 тысячи.

«Вывод заключается в том, что, несмотря на общее сокращения числа ядерных боеголовок в 2018 году, все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать свои арсеналы», — резюмируют исследователи СИПРИ.

Сотрудники института уточняют, что ядерные арсеналы стран, кроме РФ и США, не являются большими, однако все эти государства начали разрабатывать либо развертывать новые системы доставки ядерных боеголовок.

Отметим, СИПРИ был основан в 1966 году в качестве независимого аналитического центра, одной из задач которого является контроль над вооружением и разоружением.