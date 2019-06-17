Сотрудников штаба Трампа уволят за утечку данных о его низком рейтинге

Нью-Йорк, 17 июня. Избирательный штаб президента США Дональда Трампа уволит ряд сотрудников, отвечающих за изучения общественного мнения. Это связано с утечкой конфиденциальных данных, которые свидетельствуют о низком рейтинге президента США, сообщает телеканал NBC.

Журналисты выяснили, что в штабе собрали информацию о рейтинге, однако она не предназначалась для публикации. Позже эту информацию передали в газету New York Times, в NBC и ABC. Согласно данным исследования, американский лидер уступает в популярности в 11 американских штатах. Его опережает экс-вице президент США Джо Байден. Он планирует выдвинуться на выборы от Демократической партии, эксперты называют его самым сильным соперником Трампа.

По данным опросов, перевес Байдена составляет около 10-15% в ключевых для победы штатах. Представители штаба Трампа заявили, что эти данные являются устаревшими.

В NBC не располагают информацией, какие конкретно сотрудники будут уволены, и связаны ли они с передачей конфиденциальных данных.

Напомним, что выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Демократы выдвинут своего кандидата на съезде, который пройдет с 13 по 16 июня 2020 года в Милуоки. Республиканцы определятся с кандидатом на съезде в городе Шарлотт с 13 по 16 июня, сообщает «Газета.ru».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соперником мечты на выборах 2020 года для него будет Джо Байден. Трамп напомнил, что Байден трижды баллотировался на пост президента, не набирая больше 1% голосов.

Отметим, что в США прошел общественного мнения на тему выборов. Выяснилось, что 49% респондентов проголосовали бы за Байдена, а 39% заявили, что хотят выбрать Трампа, сообщают «Известия».