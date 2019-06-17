Россияне не желают «раскачивать лодку» в интересах маргинальной оппозиции

Москва, 17 июня. Политолог Александр Дудчак рассказал о провале митингов оппозиции и предупредил о дальнейших провокациях.

Дудчак заявил, что представители оппозиции не сумели добиться поставленных перед ними целей в ходе митингов 12 и 16 июня, официальным поводом для которых называлась поддержка журналиста Ивана Голунова, поэтому пойдут на дальнейшие провокации.

«Оппозиция, которая участвует во всех «цветных революциях» по всему миру, очень рассчитывает, что ей дадут по горбу сотрудники правоохранительных органов, когда они будут нарушать общественный порядок. Им за это, судя по всему, полагается премия. Не всем, конечно, массовка собирается из полезных идиотов обычно. Кому-то надо отработать заказ и они будут провоцировать сотрудников правоохранительных органов. Это сценарий традиционный, ничем не отличается от многих», — приводит слова политолога «Слово и дело».

Оппозиционеры так и не смогли заручиться широкой общественной поддержкой, отметил Дудчак. В социальных сетях, по его словам, орудуют «революционные боты», тогда как люди, узнавшие об освобождении Голунова, не горят желанием «раскачивать лодку» в интересах оппозиционных организаций.

«Это маргинальная тусовка, которая по инерции с конца 90-х пытается изображать серьезную силу. Это неконструктивная оппозиция, которая не добивается решения проблем, а добивается скандала и создания проблем для власти», — подчеркнул Дудчак.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня по подозрению в хранении наркотиков. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, в поддержку журналиста выступили многие политики, журналисты, представители власти и простые россияне. Уголовное дело против Голунова было закрыто 11 июня, после чего началось расследование в отношении задержавших его оперативников.

Несмотря на освобождение журналиста, 12 июня представители оппозиции провели в Москве несанкционированный митинг в его поддержку. В ходе акции либералы неоднократно провоцировали полицейских, работая на камеры иностранной прессы.

Согласованный с властями Москвы митинг в поддержку Голунова прошел также 16 июня, но собрал очень скромное количество участников.