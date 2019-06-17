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Садальский пожелал Алибасову здоровья и опубликовал фото с гробом

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Садальский пожелал Алибасову здоровья и опубликовал фото с гробом

Москва, 17 июня. Актер Станислав Садальский прокомментировал новость о поправке Бари Алибасова, приложив фотографию гроба.

Садальский порадовался новости о выздоровлении Алибасова, назвав эту историю «чудом чудным» и приложив к комментарию совместное фото с продюсером на фоне гроба.

«Чудо чудное произошло в Склифе (НИИ скорой помощи имени Склифосовского — прим. ФАН), очень рад за Барика, его успехам, скоро увидим его в гастрольном туре по Казахстану. Надеюсь, скоро все попляшем с ним на 30-летие «На-На», — написал актер в своем Instagram.

Садальский пожелал Алибасову здоровья и опубликовал фото с гробом

Не забыл Садальский и о тех, кто поддерживал Алибасова. Актер поблагодарил всех, кто переживал за продюсера и «мысленно посылал» ему здоровья.

Бари Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня после того, как по ошибке выпил вместо сока жидкость для прочистки водопроводных труб. В тяжелом состоянии его доставили в НИИ имени Склифосовского, где погрузили в медикаментозный сон.

У Алибасова диагностировали сильные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несмотря на то, что продюсер вышел из комы, риск внутреннего кровотечения по-прежнему сохраняется.

Садальский пожелал Алибасову здоровья и опубликовал фото с гробом

На днях появились сообщения, что Алибасова пригласили пройти курс реабилитации на одном из курортов Казахстана. Сын продюсера рассказал, что его семья еще обдумывает это предложение.

Тем временем, группа «На-На», бессменным продюсером которой уже почти три десятка лет выступает Алибасов, готовится к гастрольному туру по Казахстану, чтобы быть ближе к своему руководителю.

Как сообщает «Газета.ру», Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации НИИ имени Склифосовского

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Автор: Виталий Рыжков
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