Садальский пожелал Алибасову здоровья и опубликовал фото с гробом

Москва, 17 июня. Актер Станислав Садальский прокомментировал новость о поправке Бари Алибасова, приложив фотографию гроба.

Садальский порадовался новости о выздоровлении Алибасова, назвав эту историю «чудом чудным» и приложив к комментарию совместное фото с продюсером на фоне гроба.

«Чудо чудное произошло в Склифе (НИИ скорой помощи имени Склифосовского — прим. ФАН), очень рад за Барика, его успехам, скоро увидим его в гастрольном туре по Казахстану. Надеюсь, скоро все попляшем с ним на 30-летие «На-На», — написал актер в своем Instagram.

Не забыл Садальский и о тех, кто поддерживал Алибасова. Актер поблагодарил всех, кто переживал за продюсера и «мысленно посылал» ему здоровья.

Бари Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня после того, как по ошибке выпил вместо сока жидкость для прочистки водопроводных труб. В тяжелом состоянии его доставили в НИИ имени Склифосовского, где погрузили в медикаментозный сон.

У Алибасова диагностировали сильные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несмотря на то, что продюсер вышел из комы, риск внутреннего кровотечения по-прежнему сохраняется.

На днях появились сообщения, что Алибасова пригласили пройти курс реабилитации на одном из курортов Казахстана. Сын продюсера рассказал, что его семья еще обдумывает это предложение.

Тем временем, группа «На-На», бессменным продюсером которой уже почти три десятка лет выступает Алибасов, готовится к гастрольному туру по Казахстану, чтобы быть ближе к своему руководителю.

Как сообщает «Газета.ру», Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации НИИ имени Склифосовского