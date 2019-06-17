Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Противолодочные корабли ТОФ уничтожили субмарину «противника» в Японском море

53
0 Оставить комментарий

Противолодочные корабли ТОФ уничтожили субмарину «противника» в Японском море

Владивосток, 17 июня. Противолодочные корабли Тихоокеанского флота уничтожили с помощью глубинных бомб в Японском море субмарины условного противника.

В учениях принимали участие две поисково-ударные группы противолодочных кораблей, а также противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». Военные отработали поиск, слежение и уничтожение условного противника.

В учениях также были задействованы самолеты морской авиации Ту-142 и Ил-38. Они атаковали условного противника глубинными бомбами и торпедами, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Ранее в Крыму прошли масштабные учения в ВМФ, ВДВ и авиации. Они осуществили десантирование на участок неизвестной местности с последующим уничтожением условного противника.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров