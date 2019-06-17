Противолодочные корабли ТОФ уничтожили субмарину «противника» в Японском море

Владивосток, 17 июня. Противолодочные корабли Тихоокеанского флота уничтожили с помощью глубинных бомб в Японском море субмарины условного противника.

В учениях принимали участие две поисково-ударные группы противолодочных кораблей, а также противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». Военные отработали поиск, слежение и уничтожение условного противника.

В учениях также были задействованы самолеты морской авиации Ту-142 и Ил-38. Они атаковали условного противника глубинными бомбами и торпедами, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Ранее в Крыму прошли масштабные учения в ВМФ, ВДВ и авиации. Они осуществили десантирование на участок неизвестной местности с последующим уничтожением условного противника.