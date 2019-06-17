Саакашвили призвал убрать административный центр из Киева

Киев, 17 июня. Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о необходимости убрать административный центр из Киева.

По его словам, он должен располагаться за приделами украинской столицы в новом здании. Это необходимо, чтобы начать все с чистого листа. В качестве примера политик привел грузинский Кутаиси, в котором парламент был перенесен в строение хуже, чем здание Верховной рады.

«Мы перенесли парламент Кутаиси, и я хочу, чтобы в Украине тоже сделали, административный центр вынести за пределы Киева, в новое здание, с чистого листа начать», — заявил политик.

Ранее Саакашвили высказал мнение, что на Украине нет современной архитектуры из-за коррупции. По его словам, на строительство моста в Тбилиси было потрачено меньше денег, чем на стеклянный мост в Киеве.

Напомним, что грузинский политик лишился украинского гражданства после указа пятого президента страны Петра Порошенко. Поводом стало то, что Саакашвили в анкете на получение гражданство не указал, что против него в Грузии было возбуждено уголовное дело. Сам экс-губернатор Одесской области заявил, что лишение гражданства было связано с критикой деятельности Петра Порошенко. Шестой президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт, после чего политик приехал в Киев.

Экс- президент страны Леонид Кравчук заявил, что возвращение гражданства Саакашвили для Зеленского было вопросом морального характера, сообщает «Газета.ru»,

Ранее грузинский политик заявил, что передвигается по Украине без охраны. По его словам, когда его последний раз захватывали, охранники не смогли этому помешать, сообщают «Известия».