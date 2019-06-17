Mail.ru Group запустила голосовой помощник «Маруся»

Москва, 17 июня. Mail.ru Group запустила в тестовом режиме голосовой помощник «Маруся», разработка которого обошлась в два миллиона долларов.

Сообщается, что «Маруся» будет обучаться самостоятельно, используя для этого возможности нейросетей. Как пояснила вице-президент компании Анна Артамонова, нейросеть обучается для определения желаний пользователя и понимания вопросов, которые задает человек.

«Алгоритмы поиска помогают извлекать важные факты из сказанного и формировать осмысленные ответы. Сети обучаются распознаванию речи пользователя на миллионах примеров, что позволяет одинаково хорошо понимать различные особенности речи, произношения и специфическую дикцию», — рассказала Артамонова.

Как ожидается, «Маруся» со временем будет интегрирована в другие продукты компании Mail.ru Group, а также в сторонние сервисы. Варианты интеграции с продуктами других производителей в данный момент рассматриваются.

«Марусю» уже сегодня можно скачать в AppStore и Google Play, но для доступа к помощнику необходимо оставить заявку на официальном сайте приложения или получить приглашение от тех, кто уже использует программу. Стоит отметить, что к улучшению «Маруси» приглашаются и независимые разработчики, которые могут получить доступ к платформе программы.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что банк «Тинькофф» запустил собственного голосового помощника «Олег», который будет консультировать клиентов по финансовым вопросам.