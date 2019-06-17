Главу Дагестана экстренно госпитализировали в Москве

Москва, 17 июня. Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве с воспалением легких, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава Дагестана госпитализирован в одну из клиник Москвы, врачи диагностировали у него пневмонию. На период лечения Васильева исполнять его обязанности будет председатель правительства республики Артем Здунов.

Напомним, Владимир Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре 2017 года после отставки Рамазана Абулатипова. Возглавив республику, врио губернатора развернул масштабную кампанию по борьбе с коррупцией.

Как пишут «Известия», в сентябре прошлого года Народное собрание Дагестана избрало Васильева главой республики, после чего он пообещал сформировать новое правительство, куда планировал привлечь победителей кадрового конкурса.