Более 10 человек погибли в ходе минометного обстрела деревни близ Алеппо в Сирии

Дамаск, 17 июня. Гостелевидение Сирии сообщило о минометном обстреле деревни к югу от Алеппо, в результате которого погибли 12 человек.

В ночь на понедельник террористы открыли минометный огонь по деревне аль-Вадыхи к югу от Алеппо. Как рассказали в местной полиции, в результате обстрела погибли 12 человек, еще около 15 мирных жителей получили ранения.

«Вооруженные группировки, сосредоточенные в районе Рашидин на окраинах города Алеппо, выпустили несколько ракетных снарядов, которые упали в деревне аль-Вадыхи», — говорится в заявлении сирийских правоохранителей.

В числе погибших в результате обстрела — военнослужащий сирийской армии, среди пострадавших есть женщины и дети. Как сообщается, число жертв может вырасти, поскольку некоторые из раненых остаются в критическом состоянии.

В аль-Вадыхи продолжается эвакуация местных жителей.

Ранее «Газета.ру» сообщила о минометном обстреле турецкого наблюдательного поста в сирийском Идлибе.