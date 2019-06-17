Росздравнадзор нашел нарушения прав граждан на льготные лекарства
Москва, 17 июня. Росздравнадзор выявил массовые нарушения права граждан на льготные лекарства по результатам проведенной проверки. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения России.
Установлено, что грубые нарушения допускаются в целом ряде субъектов Российской Федерации. В частности, речь идет о Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Кемеровской областях, республиках Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Краснодарском крае.
В Росздравнадзоре уточнили, что имели место случаи систематического нарушения прав детей и инвалидов. В ведомстве пообещали, что ситуация с обеспечением лекарствами для льготных категорий граждан в ближайшее время улучшится.
Ранее были названы самые популярные в России лекарства. Об этом писала RT.