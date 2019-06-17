Лобода отреагировала на сообщения о ее ссоре с Лазаревым

Киев, 17 июня. Украинская певица Светлана Лобода впервые прокомментировала сообщения СМИ о якобы скандале между ней и певцом Сергеем Лазаревым на премии Муз-ТВ,

Она ответила на вопрос подписчика в социальной сети Instagram о причинах конфликта между артистами.

«Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные. И порой так странно себя ведут», — написала Лобода.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Лазарев обругал Лободу за кулисами премии. Певица получила награду как «Лучшая певица года», а Лазарев якобы грубо поинтересовался у нее, считает ли она себя «самой крутой». После этого будто бы он убедил своих коллег покинуть VIP-зону мероприятия. Российский исполнитель получил награду в номинации «Лучший музыкальный альбом», однако из-за технических проблем его выступление не состоялось, Лобода спела на мероприятии шесть песен.

Сергей Лазарев в свою очередь назвал сообщения в СМИ о конфликте двух артистов «фантазией». Он записал серию сториз, которые сопроводил фразой «Сын брата свахи жены рассказал. Обожаю. Вот это фантазия».

Пользователи Instagram обратили внимание, что Лобода отписалась от Лазарева, а российский исполнитель не поставил ни один лайк фотографии Лободы с церемонией награждения.

Ранее в Сети появились кадры со свадьбы Сергея Лазарева с неизвестной темноволосой девушкой, предположительно, израильской моделью. Невеста была одета в свадебное платье, а Лазарев — в черный смокинг.

Фанаты артиста гадают, кем может быть эта таинственная незнакомка. Лазарев является очень закрытым артистом и не делиться с публикой своей частной жизнью.