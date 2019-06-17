Части ПВО Южного военного округа выполнят практические пуски ЗРК С-300

Москва, 17 июня. Части ПВО Южного военного округа выполнят практические пуски зенитными ракетными комплексами С-300 в рамках командно-штабных учений. Об этом сообщается в пресс-релизе ЮВО.

Отмечается, что учения пройдут в период с 17 по 21 июня на полигоне Ашулук в Астраханской области.

«В КШУ примут участие соединения и части ПВО с проведением практических ракетных пусков зенитно-ракетными комплексами С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», — отметили в сообщении ЮВО.

Ранее эксперт объяснил, почему Соединенные Штаты откажутся от военного вторжения в Венесуэлу. Дело в том, что на вооружении у Каракаса состоят поставленные Россией ЗРК С-300. Эти комплексы способны причинить ВВС США существенный урон, пишет RT.

Также в США оценили последствия развертывания С-300 в Сирии. По мнению американских специалистов, их появление «осложнит жизнь» израильским вооруженным силам, передает газета «Известия».