Эксперты объявили о провале «оранжевых технологий» Запада в России

Москва, 17 июня. Эксперты назвали низкую явку на митинге 16 июня в Москве провалом «оранжевых технологий» Запада.

Накануне в Москве прошел согласованный со столичными властями митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех», изначально направленный на поддержку журналиста Ивана Голунова, но утративший это предназначение с освобождением Голунова и снятием с него всех обвинений.

Ранее эксперты заявляли, что имя журналиста, в поддержку которого выступала оппозиция, стало просто «ширмой» для либералов, пытающихся сыграть на протестных настроениях под дудку из-за рубежа. Но уловки Гамельнского крысолова в данном случае не сработали — вместо заявленных 20 тысяч человек на митинг, проходивший на проспекте академика Сахарова, собрались, как пишет «Экономика сегодня», лишь немногим более полутора тысяч, причем большую их часть составляли представители оппозиционной и иностранной прессы.

На фоне благополучного разрешения ситуации с Голуновым митинг на проспекте Сахарова выглядит бессмысленным и нужным лишь небольшой части оппозиционеров, пытающихся использовать ситуацию в своих целях — такого мнения придерживается депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Оппозиции важно было не защитить права человека, а развернуть хайп вокруг этой истории, чтобы увеличить давление на представителей власти. У них цель очевидная — они рвутся к власти. Сейчас, когда ситуация разрешилась, и Голунов от истории отошел, она уже не дает того эффекта, на который она рассчитывали», — отметил Милонов.

Еще один член нижней палаты российского парламента, Евгений Федоров, напомнил, что «оранжевые технологии» везде применяются одинаково: сначала выбирается сакральная жертва, а затем действуют проверенные силы, которым нужен лишь повод. Такой сценарий был реализован на Украине, в Молдавии и Грузии, но дал осечку в России.

«Не вижу серьезного напряжения в обществе, которое вызвало бы повышенную явку (на митинг. — Прим. ФАН). Оппозиционеры не настолько завладели умами россиян, чтобы те были готовы выходить на улицы и становиться частью их политических игр. Инцидент с задержанием журналиста Голунова исчерпан», — сказал Федоров.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве по подозрению в хранении наркотиков. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, к проблеме с арестом журналиста подключились представители власти, шоу-бизнеса, политики и журналисты, государственные институты. Спустя пять дней Голунов был освобожден, с него сняли все обвинения.