Объявлены победители «Кинотавра»

Сочи, 17 июня. В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов 30-го российского кинофестиваля «Кинотавр».

Лучшим фильмом юбилейного «Кинотавра» члены жюри назвали дебютную картину молодого российского режиссера Бориса Акопова «Бык», действие которой происходит в «лихих 90-х».

«Вы ничего не спутали? Я дебютант, это самый счастливый день в моей жизни», — сказал Акопов, получая гран-при кинофестиваля.

Как сообщает РИА Новости, приз за лучшую режиссуру получил Александр Лунгин с фильмом «Большая поэзия». Одна из главных ролей в этом фильме принесла победу и актеру Александру Кузнецову, получившему приз имени Янковского за лучшую мужскую роль.

Лучшей актрисой признана Виктория Толстоганова за роль в фильме «Выше неба» Оксаны Карас.

В специальной номинации «За безграничную веру актеров в режиссера» награждена команда, работавшая над фильмом «Верность» вместе с режиссером Нигиной Сайфуллаевой.

Приз за лучший саундтрек имени Микаэла Таривердивева получил композитор Игорь Вдовин, написавший музыку к фильму Валерии Гай Германики «Мысленный волк».

Лучшим дебютом, а также лучшей сценарной работой признана работа Анны Пармас над фильмом «Давай поженимся».

Профессиональный приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков получил режиссер Юсуп Разыков за кинокартину «Керосин». Диплом Гильдии вручили режиссеру Александру Золотухину за фильм «Мальчик русский».

Фестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи с 9 по 16 июня. На торжественной церемонии в Зимнем театре присутствовали президент кинофестиваля Александр Роднянский, а также члены жюри, представители киноиндустрии и шоу-бизнеса.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что американский музыкант Ленни Кравиц выступил на «Кинотавре» в Сочи.