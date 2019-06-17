Трамп поблагодарил Нетаньяху за присвоение его имени поселку на Голанских высотах в Сирии

Вашингтон, 17 июня. Президент США Дональд Трамп поблагодарил главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху за присвоение его имени поселку на Голанских высотах в САР. Соответствующий пост хозяин Белого дома разместил в социальной сети Twitter.

В Тель-Авиве решили присвоить новому поселку на оккупированной Израилем территории Сирии имя «Рамат-Трамп», что можно перевести как «Высоты Трампа». Американский лидер выразил Нетаньяху благодарность за этот шаг.

«Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь!», — написал Трамп.

Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor!???????????????? https://t.co/OUcf6s98UX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019

Израильские войска захватили большую часть Голанских высот в ходе шестидневной войны против Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира. Активная фаза противостояния пришлась на период с с 5 по 10 июня 1967 года.

Аннексия Голанских высот неоднократно осуждалась международным сообществом. В ООН эту территорию именуют «оккупированными сирийскими Голанами». Тем не менее, Соединенные Штаты считают Голаны частью Израиля. Присвоение имени Трампа одному из поселков в этом районе стало своеобразной формой благодарности Вашингтону за его позицию.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что организация поддерживает право Сирийской Арабской Республики на Голанские высоты.

«Лига арабских государств всецело поддерживает сирийское право на свою оккупированную территорию», — цитирует RT.

Ранее в сирийской Эс-Сувейде прошла акция протеста в связи с решением Соединенных Штатов о признании Голанских высот частью Израиля. Основную массу протестующих составили легкоатлеты.