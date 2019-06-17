Составлен рейтинг регионов РФ по уровню жизни семей

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Москва, 17 июня. Эксперты составили рейтинг регионов по благосостоянию семей. Об этом пишут РИА Новости. Он рассчитывался на основании данных Росстата по остатку зарплаты после минимальных расходов.

Эксперты отмечают, что 2018 году показатели экономики в России были одними из лучших за несколько лет. Так, ВВП вырос на 2,3%. Рост реальной начисленной заработной платы составил 6,8% за год.

Выяснилось, что в топ-рейтинга попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинская области.

В ЯМАО в 2018 году средний доход среднестатистической семьи составил 128,5 тысяч рублей, при условии, что в семье двое детей и двое работающих родителей. На Чукотке этот показатель составляет 107,8 тысяч рублей, в Москве — 102,4 тысячи рублей.

Магаданская и Сахалинская область, Ханты-Манскийский автономный округ — Югра, Ненецкий автономный округ, Петербург, Якутия, Мурманская область, Камчатский края и Московская область — средний заработок превышает 50 тысяч рублей.

Среднестатистическая российская семья с двумя работающими родителями и с двумя детьми в 2018 году после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов родителей и детей имеет максимально возможный остаток в размере 44,3 тысяч рублей

Эксперты РИА Новости отмечают, что в 2018 году произошел рост объема максимально возможного остатка после минимальных затрат. Наибольший рост зафиксирован в Магаданской области — 20,6 тысяч рублей, в Москве — 19,4 тысячи рублей и в Ненецком автономной округе — 18,3 тысячи рублей.

Наименьший остаток зафиксирован в 2018 году в Псковской и Ивановской области — 9,9 тысяч рублей и 9,8 тысяч соответственно и в Кабардино-Балкарской республике — 6 тысяч рублей.