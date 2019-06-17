Киев, 17 июня. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил, почему на Украине нет современных зданий. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

По словам экс-губернатора Одесской области, на Украине нет ни одного города, который мог бы похвастаться современной архитектурой. Он объяснил этот факт огромным масштабом коррупции в стране.

«Мне очень жаль, что когда я смотрю на все украинские города, нет ни одного города, где есть такая современная архитектура, которую можно сравнить с мировыми стандартами. Потому что здесь коррупция, здесь коррупционеры-застройщики», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что строительство моста в Тбилиси обошлось значительно дешевле, нежели аналогичная конструкция в Киеве.

Ранее Саакашвили вернулся на Украину. Он был вынужден покинуть страну, когда президент Порошенко лишил экс-президента Грузии гражданства, которое сами пожаловал.

Глава Украины обосновал свой указ нарушениями, допущенными при выдаче Саакашвили гражданства.

Новый президент Украины Владимир Зеленский восстановил статус-кво.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время! Завтра возвращаюсь к себе домой в Киев! Рейс №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). По расписанию прибываю в 17.15! С нетерпением жду встречи! Увидимся!», — похвастался грузинский политик.

Он также выразил персональную благодарность Владимиру Зеленскому.

Возвращение Саакашвили с энтузиазмом восприняла и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она подчеркнула, что всегда считала его преследование ошибкой, пишет Газета.ru.