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Саакашвили объяснил, почему на Украине нет современных зданий

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Саакашвили объяснил, почему на Украине нет современных зданий

Киев, 17 июня. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил, почему на Украине нет современных зданий. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

По словам экс-губернатора Одесской области, на Украине нет ни одного города, который мог бы похвастаться современной архитектурой. Он объяснил этот факт огромным масштабом коррупции в стране.

«Мне очень жаль, что когда я смотрю на все украинские города, нет ни одного города, где есть такая современная архитектура, которую можно сравнить с мировыми стандартами. Потому что здесь коррупция, здесь коррупционеры-застройщики», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что строительство моста в Тбилиси обошлось значительно дешевле, нежели аналогичная конструкция в Киеве.

Ранее Саакашвили вернулся на Украину. Он был вынужден покинуть страну, когда президент Порошенко лишил экс-президента Грузии гражданства, которое сами пожаловал.

Саакашвили объяснил, почему на Украине нет современных зданий

Глава Украины обосновал свой указ нарушениями, допущенными при выдаче Саакашвили гражданства.

Новый президент Украины Владимир Зеленский восстановил статус-кво.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время! Завтра возвращаюсь к себе домой в Киев! Рейс №753 авиакомпании LOT Варшава-Киев (Борисполь). По расписанию прибываю в 17.15! С нетерпением жду встречи! Увидимся!», — похвастался грузинский политик.

Он также выразил персональную благодарность Владимиру Зеленскому.

Возвращение Саакашвили с энтузиазмом восприняла и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она подчеркнула, что всегда считала его преследование ошибкой, пишет Газета.ru.

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Автор: Сергей Свазовский
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