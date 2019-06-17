Украинский генерал рассказал, как летчики ВСУ атаковали колонну батальона «Донбасс»

Киев, 17 июня. Украинские летчики ошиблись и в 2014 году атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс». Об этом журналистам UATV рассказал экс-начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко.

По его словам, инцидент произошел в тот момент, когда батальон отправился на штурм города Попасная под Луганском. Муженко подчеркнул, что колонна состояла из военных и гражданских автомобилей.

«Летчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее», — отметил генерал-полковник.

Он подчеркнул, что военные нанесли удар, который оказался «нерезультативным», в результате него никто не пострадал. По его словам, ошибка произошла из-за того ,что управление батальоном осуществляли в МВД, поэтому «Донбасс» не входил в состав Вооруженных сил Украины. После инцидента было принято решение наносить на военную технику опознавательные знаки — белые полосы — чтобы отличать украинские войска от других.

Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого законно избранный президент страны Виктор Янукович вынужден был уехать из Украины, опасаясь за свою жизнь. Оппозиция провела в стране новые президентские выборы, на которых победил Петр Порошенко. Донецкая и Луганская народные республики не признали результаты переворота, из-за этого Киев ввел на их территорию свою войска. На юго-востоке страны началась гражданская война.

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что военный конфликт в Донбассе был бы давно закончен, если бы Киеве реально заботился о людях, проживающих на юго-востоке страны.