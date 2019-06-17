Клинцевич уличил Болтона в незнании России и слабых арифметических способностях

Москва, 17 июня. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уличил советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в незнании России. Таким образом сенатор прокомментировал заявление Болтона в связи с контрактом Москвы и Каракаса о сотрудничестве в военной сфере.

Американский дипломат заявил, якобы лидер Венесуэлы Николас Мадуро выплатил России 209 миллионов долларов ради ее постоянной военной поддержки.

Клинцевич подчеркнул, что Болтон показал полное незнание России.

«Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон расписался в полном незнании нашей страны», — написал сенатор в Facebook.

Кроме того, Клинцевич указал на крайне слабые арифметические способности советника американского президента. Названную им цифру парламентарий назвал смехотворной.

«Это менее 13,5 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, что составляет что-то в районе 0,075% от расходной части федерального бюджета России на 2019 год, — кроме смеха вообще ничего не вызывает», — заключил парламентарий.

Ранее в министерстве обороны России предостерегли Вашингтон от военного вмешательства в дела Венесуэлы. В военном ведомстве также отметили, что Венесуэла готова к отражению американской агрессии.