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Клинцевич уличил Болтона в незнании России и слабых арифметических способностях

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Клинцевич уличил Болтона в незнании России и слабых арифметических способностях

Москва, 17 июня. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уличил советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в незнании России. Таким образом сенатор прокомментировал заявление Болтона в связи с контрактом Москвы и Каракаса о сотрудничестве в военной сфере.

Американский дипломат заявил, якобы лидер Венесуэлы Николас Мадуро выплатил России 209 миллионов долларов ради ее постоянной военной поддержки.

Клинцевич уличил Болтона в незнании России и слабых арифметических способностях

Клинцевич подчеркнул, что Болтон показал полное незнание России.

«Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон расписался в полном незнании нашей страны», — написал сенатор в Facebook.

Кроме того, Клинцевич указал на крайне слабые арифметические способности советника американского президента. Названную им цифру парламентарий назвал смехотворной.

«Это менее 13,5 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, что составляет что-то в районе 0,075% от расходной части федерального бюджета России на 2019 год, — кроме смеха вообще ничего не вызывает», — заключил парламентарий.

Ранее в министерстве обороны России предостерегли Вашингтон от военного вмешательства в дела Венесуэлы. В военном ведомстве также отметили, что Венесуэла готова к отражению американской агрессии.

«Нам представляется, что нынешнее законное правительство во главе с Мадуро ситуацию контролирует, вооружённые силы готовы отражать внешнюю агрессию», — цитирует RT заместителя министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина. 

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Автор: Сергей Свазовский
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