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Более 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным

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Более 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным

Москва, 17 июня. Телеканал «Россия-24» сообщил, что к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным зарегистрировано 610 тысяч обращений.

Так, 362175 обращений приходится на телефонные звонки, на втором месте — sms-сообщения — 164345 обращений, третье место — вопросы через мобильное приложение —28501 обращений, 21642 — через социальные сети, 21600 обращений было зарегистрировано через сайт прямой линии.

Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет в 2019 году в 17-й раз. Президент РФ пообщается с согражданами в четверг, 20 июня.

Прямая линии с Путиным проходит ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Вопросы можно задать через сайт программы moskva-putinu.ru, через специальное приложение для смартфонов «Москва — Путину», а также через официальные группы программы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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Автор: Борис Николаев
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