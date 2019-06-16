Власти ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Донецк, 16 июня. Власти Донецкой народной республики назвали имена причастных к убийству главы республики Александра Захарченко. Об этом стало известно из программы «Вести недели» на канале «Россия».

В сюжете отмечается, что одним из соучастников преступления является Сергей Моторин, выходец из Донбасса, служивший в Славянске. По данным следствия, этот человек виновен в убийстве героя ДНР Арсена Павлова, более известного как Моторола.

Утверждается, что к убийству Захарченко причастен также агент 5-го Управления департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала.

«Появлялся на якобы разоблачительных пресс-конференциях всегда в балаклаве и черных очках. Долгое время личность оставалась неизвестной. Но вот раскрыт. Андрей Байдала. Агент 5-го Управления департамента контрразведки СБУ!», — цитирует Газета.ru.

RT сообщает, что к настоящему моменту установлены все сотрудники управления, причастные к гибели Захарченко.

Лидер Донецкой народной республики Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате теракта. Взрыв прогремел, когда глава ДНР вошел в здание кафе «Сепар» в центре Донецка. Он получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Вместе с Захарченко погиб один из его телохранителей. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Власти ДНР заявили, что теракт был организован украинскими спецслужбами. К аналогичному заключению пришли и специалисты СК РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что правоохранители ДНР не станут держать в секрете результаты расследования.