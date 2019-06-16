Президента Польши раскритиковали за сравнение поляков и русских

Варшава, 16 июня. Польский президент Анджей Дуда проявил «неумную бестактность», заявив, что поляки намного храбрее русских, поэтому способны сражаться до конца «независимо ни от чего». Такое мнение высказал польский журналист Томаш Залевский.

На встрече с лидером США Дональдом Трампом Дуда также заявил, что Москва всегда хотела «захватить часть территорий Польши».

Залевский отреагировал на высказывание польского президента. Журналист полагает, что Дуда нанес «удар ниже пояса» русскому народу. Он подчеркнул, что из-за этого слова президента лишились «какого-либо веса».

«Мы не в первый раз увидели, что, когда Дуда не читает заготовленный текст, а говорит от себя, это оборачивается проблемами», — заявил Залевский на страницах издания Polityka.

Журналист напомнил, что русские потеряли более 20 млн человек в годы Второй мировой войны. Он подчеркнул, что говорить о том, что русский народ не обладает высшим мужеством — это как минимум очень «неумная бестактность».

Залевский считает, что высказывания Дуды были похожи на «эмоциональный поток сетований и жалоб вечно страдающего и измученного историей народа». По его словам, подобные выступления находят отклик только в Польше.

На слова Дуды отреагировал известный российский журналист Владимир Соловьев. Он считает, что такое заявление было сделано из-за оскорбленных чувств польского президента. Соловьев отметил, что «непонятно, кто его оскорбил».

«По крайней мере, [оскорбили] не Россия и не русский солдат, который освободил прекрасно воюющих поляков от нацистов», — заявил телеведущий.

Он подчеркнул, что высказывания Дуды являются странными для серьезного человека.