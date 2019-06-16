Анкара не поддастся давлению США из-за контракта по С-400, заявили в МИД Турции

Анкара, 16 июня. Турция отвергла требования Соединенных Штатов из-за контракта с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Дипломат подчеркнул, что давление Вашингтона в этом вопросе не повлияет на решение Анкары.

«Анкара не примет требований США по ЗРК С-400», — сказал Чавушоглу, которого цитирует Anadolu.

Следует отметить, что соглашение России и Турции о закупке ЗРК С-400 вызвало недовольство Соединенных Штатов. Белый дом стремился сорвать сделку под различными предлогами. В частности, в Вашингтоне говорили о несовместимости ЗРК С-400 со стандартами НАТО и угрожали Анкаре негативными последствиями в военно-экономической сфере в случае исполнения договора.

7 июня Газета.ru сообщала, что США прекратят обучение турецких летчиков навыкам пилотирования истребителей пятого поколения F-35.

Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кэй Бэйли Хатчисон призвала Анкару сделать свой выбор в двухнедельный срок. Она также обвинила Москву в попытке ослабить единство альянса. По ее мнению, именно сотрудничество в рамках военного блока должно быть приоритетом для его участников.

«НАТО должно быть приоритетом. У нас не должно быть конкуренции внутри ЕС, отнимающей доллары, которые нам нужны для силы, чтобы отразить противников», — сказала Хатчисон.

Однако турецкая сторона не отказалась от намерений закупить ЗРК С-400». При этом турецкие власти выразили надежду на изменение позиции Вашингтона по сделке с Россией, напоминает RT.