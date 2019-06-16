Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперты рассказали, где проведут отпуск российские туристы

819
0 Оставить комментарий

Эксперты рассказали, где проведут отпуск российские туристы

Москва, 16 июня. Эксперты составили список самых популярных направлений путешествий среди российских туристов летом и осенью 2019 года. Рейтинг подготовлен на основе данных проданных авиабилетов.

Список возглавили Сочи и Симферополь. Тройку лидеров замкнула Анапа. Особой популярностью пользуются туристические маршруты Санкт-Петербург — Симферополь, Москва — Калининград и Санкт-Петербург — Сочи.

Краснодар разместился на седьмом месте рейтинга, потеряв две позиции по сравнению с прошлым сезоном. Эксперты объясняют эту тенденцию подорожанием авиабилетов. В десятке лучших оказались рейсы из столицы России в Минеральные Воды, Геленджик и Хабаровск.

Среди зарубежных городов наиболее востребованы Кишинев, Тиват и Тбилиси.

Ранее россияне рассказали о своих главных страхах в путешествии. Об этом писала Газета.ru.

infox - new
Автор: Сергей Свазовский
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров