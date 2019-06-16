Эксперты рассказали, где проведут отпуск российские туристы

Москва, 16 июня. Эксперты составили список самых популярных направлений путешествий среди российских туристов летом и осенью 2019 года. Рейтинг подготовлен на основе данных проданных авиабилетов.

Список возглавили Сочи и Симферополь. Тройку лидеров замкнула Анапа. Особой популярностью пользуются туристические маршруты Санкт-Петербург — Симферополь, Москва — Калининград и Санкт-Петербург — Сочи.

Краснодар разместился на седьмом месте рейтинга, потеряв две позиции по сравнению с прошлым сезоном. Эксперты объясняют эту тенденцию подорожанием авиабилетов. В десятке лучших оказались рейсы из столицы России в Минеральные Воды, Геленджик и Хабаровск.

Среди зарубежных городов наиболее востребованы Кишинев, Тиват и Тбилиси.

Ранее россияне рассказали о своих главных страхах в путешествии. Об этом писала Газета.ru.