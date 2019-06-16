Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» режиссера Акопова

Сочи, 16 июня. Фильм режиссера Бориса Акопова «Бык» получил главный приз 30-го российского фестиваля «Кинотавр». Победитель был оглашен в ходе торжественной церемонии вручения наград в Зимнем театре Сочи.

Лучшим режиссером признан Александр Лунгин за картину «Большая поэзия». Александр Кузнецов удостоился награды за лучшую мужскую роль в фильме «Большая поэзия». Виктория Толстоганова получила приз за лучшую женскую роль («Выше неба»).

Кроме того, Анна Пармас награждена как лучшая дебютантка за фильм «Давай разведемся». Эта же лента победила в номинации «за лучший сценарий».

Жюри удостоило Глеба Филатова приза за лучшую операторскую работу («Бык»). Оригинальная музыка Игоря Вдовина для ленты «Мысленный волк» получила первый приз в соответствующей категории.

7 июня 2019 года на Лазурном берегу во Франции открылся 71-й Каннский фестиваль. За Золотую пальмовую ветвь боролись 20 картин. Россию представили Кирилл Серебренников («Лето») и Сергей Дворцевой («Айка»).

Ранее стало известно, что режиссер фильма «Нелюбовь» Андрей Звягинцев развелся с супругой. В браке у четы родился сын Петр. Ему девять лет. Наряду с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым он попал в число самых завидных женихов. Компанию им составил юморист Евгений Петросян, который продолжает делить имущество с Еленой Степановой.

Драма Звягинцева «Нелюбовь», повествующая о трудностях семейных отношений, получила приз Каннского фестиваля. Фильм также был номинирован на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», напоминает Газета.ru.