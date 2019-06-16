Посол РФ отреагировал на заявление Болтона о «новом военном контракте» с Венесуэлой

Москва, 16 июня. Посол России в Венесуэле Владимир Заемский прокомментировали заявление советника президента США Джона Болтона о новом военном контракте РФ с Венесуэлой.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в мае 2019 года лидер Венесуэлы Николас Мадуро якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму в размере 209 миллионов долларов.

Заемский назвал заявление Болтона выдумкой, отметив, что подобные высказывания необходимы для поддержания мифа о мнимой угрозе, которая якобы исходит от руководства латиноамериканской республики.

«Президент Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали», — сказал Заемский.

В свою очередь, член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал «конспирологией» заявление Болтона, отметив, что подобные высказывания свидетельствуют о том, что американская сторона ничего не знает о России.

«Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США расписался в полном незнании нашей страны… К тому же он явно не в ладах с цифрами», — пояснил Клинцевич.

Сенатор также напомнил, что Россия и Венесуэла ведут военно-техническое сотрудничество с мая 2001 года. При этом в настоящее время это сотрудничество продолжает успешно развиваться.

Напомним, в январе 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом страны». США и несколько стран ЕС заявили о признании Гуайдо, а также призвали Каракас провести внеочередные выборы президента. Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает военную интервенцию в Венесуэлу в качестве «одного из вариантов урегулирования кризиса в республике».