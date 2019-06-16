Боевики обстреляли город Алеппо и две сирийские провинции

Москва, 16 июня. В сирийских провинциях Хама и Латакия зафиксированы нарушения прекращения огня со стороны боевиков. По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Алексея Бакина, боевики обстреляли 12 населенных пунктов за последние сутки.

Согласно приведенным данным, под огнем оказались населенные пункты Хайялин, Хуайз и Каркад провинции Хама, провинции Латакия. Кроме того, боевики обстреляли район научно-исследовательского центра в городе Алеппо.