Милонов назвал «вечными бездельниками» вышедших на митинг «в поддержку» Голунова

Москва, 17 июня. В воскресенье в Москве прошла акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которая была согласована с властями. По мнению депутата Виталия Милонова, присутствовавшая на акции оппозиция являлась просто «тусовкой, скучающей по митингам», на фоне того, что сам Голунов находится на свободе.

Поводом столичных либералов устроить сразу две акции стала история Ивана Голунова, которого обвиняли в причастности к сбыту наркотиков. История с журналистом издания «Медуза» вызвала настоящий резонанс в обществе. Однако либералы не стали обращать внимание на то, что Голунов был отпущен. 12 июня прошла первая акция, которая не была согласована с властями. Благодаря действиям правоохранителей провокация оппозиции не удалась. В тот день были задержаны наиболее активные провокаторы, с которыми была проведена профилактическая беседа.

Митинг, прошедший накануне, был согласован, однако был бессмыслен, так как Голунов находится на свободе. Как считает Милонов, оппозиция видит в этих акциях смысл для существования.

«Конечно это люди для которых митинг является образом жизни, они мне напоминают бомжей с Майдана, – отметил депутат. – Когда у них уже Майдан произошел все перевернулось, они там все сидели и сажали морковку».

По словам политика, такие люди — это «вечные бездельники», занимающиеся только акциями сопротивления. По мнению Милонова, оппозиции дали возможность выйти помитинговать, за что она и благодарна властям. Однако смысла протестовать нет, в связи с чем сами москвичи считают оппозиционеров «идиотами», уверен депутат.

«Поэтому это абсолютно идиотская акция, которая еще раз показывает, что вся эта история была отрежессирована, — пояснил депутат Госдумы. — Роли розданы и если они откажутся от проведения митинга, то видимо им придется возвращать деньги за его организацию, которые они уже пропили», передает издание «Политэксперт».

Напомним, освобождению Голунова содействовали и Совет при президенте по правам человека и омбудсмен Татьяна Москалькова, и Общественная палата Москвы. К судьбе сотрудника «Медузы» подключился и Союз журналистов РФ.

Многие эксперты заявили, что либералов не интересует судьба Голунова, они используют его дело для своих политических амбиций.