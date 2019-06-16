Гройсман пожаловался на «враждебную» правоохранительную систему Порошенко

Киев, 16 июня. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что экс-президенту Петру Порошенко не хватило политической воли для борьбы с теневой экономикой.

Глава правительства выразил надежду на оздоровление правоохранительной системы Украины после прихода к власти Владимира Зеленского. Гройсман надеется, что новому президенту удастся привлечь профессионалов к работе в правоохранительных органах, что станет хорошим стимулом для дальнейшего социально-экономического развития.

«В предыдущий период, к большому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было, и мои разговоры заканчивались просто ничем, сейчас я имею шанс», — заявил Гройсман в интервью украинскому телеканалу ICTV.

Он также добавил, что Порошенко «тормозил» процессы борьбы с теневой экономикой. При этом во время президентства Порошенко вся правоохранительная система Украины была «враждебной».

«Возьмите, к примеру, доходы бюджета за счет детенизации и от борьбы с контрабандой и так далее. Что-то мне удалось сделать, но много чего не удалось, потому что вся система вокруг меня была абсолютно враждебной», — добавил премьер.

Кроме того, Гройсман выразил уверенность, что все старые политические силы должны завершить свою деятельность и уйти в историю.

Ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал Владимира Зеленского не оставлять Петра Порошенко на свободе. По его словам, Порошенко не ценит благородность, так как считает ее проявлением слабости, поэтому экс-президент Украины при любой возможности он вставит нож в спину Зеленскому.