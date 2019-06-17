Сирия, 17 июня. Боестолкновения правительственных сил и боевиков «умеренной оппозиции» в Хаме продолжаются, Турецкий наблюдательный пункт в Идлибе обстрелян из миномета. Бойцов SDF расстреляли неизвестные в Дейр-эз-Зоре. Сирийская армия атакует радикалов в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: поддерживают наступление сирийской армии и нанесли удар по радикалам на северо-западе Хамы.

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположениям джихадистов в окрестностях городов на юге провинции Идлиб и в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с боевиками группировки «Фронт национального освобождения» в Хаме, обстреляли расположения протурецких радикалов в Алеппо.

«Исламское государство1»: подозреваются в нападении на курдский патруль SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает позиции САА в Хаме из РСЗО «Град».

«Фронт национального освобождения»: заявляет, что ими якобы были уничтожены на северо-западном фронте Хамы танк и БМП правительственной армии.

Курды: лишились одного из лидеров в Дейр-эз-Зоре в результате взрыва автомобиля в городе Аль-Багуз, создали новый военный совет на севере Алеппо для координации действий YPG и «Асайиш».

ВС Турции: были атакованы у одного из наблюдательных пунктов на юге Идлиба.

Провинция Алеппо

По данным новостного портала Masar Press Net сирийская армия атаковала боевиков в окрестностях деревни Аль-Камари и Аз-Захра на юге провинции. Воздушно-космические силы РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков недалеко от поселка Аль-Бавия, как передает канал Step News Agency.

В результате взрыва на западе провинции в деревне Кафр-Насих скончался ребенок. Как уточнил канал Step News Agency, мальчик по имени Абдулрахман Закария аль-Када находился поблизости от автомобиля, когда разорвалась заложенная в нем мина. Информации о других жертвах теракта не поступала. Ни одна из группировок еще не взяла ответственность за подрыв.

Курдские отряды самообороны (YPG) заявили о создании военного совета в городе Айн Аль-Араб, как передал новостной портал Masar Press Net. Главой совета был назначен Исмат Шейх Хасан. В своей речи он сослался на необходимость создания и расширения структуры SDF для войны против организации ИГИЛ1 и объединие усилий курдских отрядов и сил внутренней безопасности «Асайиш».

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром поступили новые данные о жертвах теракта в центре города Аль-Багуз, где взорвался автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF). В момент взрыва в автомобиле находился один из лидеров группировки Надир Фаузи Аль-Бдави. Он скончался на месте, как передало агентство Deir Ezzor 24.

Источник также сообщил, что пятеро заключенных, задержанных по подозрению в участии в деятельности «Исламского государства», сбежали из тюрьмы в городе Меядин. Военная полиция провела обыски в районах Махарим и Аль-Синаа, исследовав каждый дом. Все выезды из районов перекрыты полицией, установлены блокпосты.

По данным канала Deir Ezzor 24, склад оружия в Аль-Багузе , обнаруженный группой бойцов SDF взорвался, когда саперы попытались перевезти боеприпасы. Два бойца скончалось, несколько пострадавших направленны в госпиталь.

SDF провели рейды в деревнях Абу-Хамам, Гаранидж, Аш-Шаннан и поселке Ат-Таяна, о чем так же сообщил источник. После терактов в провинции курды увеличили количество обысков и арестов в провинции, в попытках найти виновных.

В деревне Ас-Сабха патруль SDF был атакован неизвестной вооруженной бандой. Расстреляв автомобиль с бойцами внутри, группировка скрылась. В организации нападения подозревают боевиков «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжили атаковать боевиков в ответ на провокации в южных районах провинции и нанесли несколько воздушных ударов по укрытиям радикалов в горных районах Аз-Завия и в районах поселений Ахсим, Хиш, Тремала и Хан-Шейхун, о чем сообщает информагентство Step News Agency.

САА обменялась ударами с радикалами в районе деревни Сафохан и города Маарет-Хурма, где боевики ранее обстреляли позиции правительственных сил. Как передает Twitter-канал jisrtv, армия уничтожила пулеметные установки боевиков. Днем правительственные силы, дислоцированные в деревнях Кабр Фада и Аль-Карим и долине Аль-Габ в провинции Хама, подверглись обстрелу боевиков из крупнокалиберной артиллерии. Атака радикалов не нанесла ущерба и была отбита.

Один из наблюдательных пунктов турецкой армии был обстрелян из миномета. Об этом заявляет Министерство обороны Турции, отмечая, что обстрел велся из района высоты Тель Базам. В результате нападения никто не пострадал, был нанесен ущерб оборудованию пункта, как сообщает агентство ТАСС. За последнюю неделю это второй случай обстрела наблюдательных пунктов Турции.

Провинция Хама

В Хаме продолжаются бои на северо-западном фронте между правительственными силами и джихадистами. САА атаковала позиции боевиков в окрестностях деревни Аль-Камари. ВКС РФ поддержали правительственные силы с воздуха и ударили по расположениям джихадистов в предместьях Кафр-Зеты, Аль-Латамины, в окрестностях деревень Закят и Ас-Саяд. Потери джихадистов уточняются, как сообщает канал Halab Today TV. Как передал оппозиционный новостной портал Step News Agency, боевики «Фронта национального освобождения» заявили, что ими была подбита боевая машина сирийской армии в районе Кафр-Худа и залпом из противотанковой ракетной установки уничтожен крупнокалиберный пулемет у Аль-Касабии. Заявления радикалов так и не были подтверждены официальными СМИ. Боевики оперативного штаба «Фатх аль-Мубин» атаковали позиции сирийской армии в районе Телль-Хаваш и Аль-Хумейрат. Радикалы ударили по расположениям армии из гранатометов и тяжелой артиллерией. По неподтвержденным данным в результате обстрела на месте скончался один солдат САА, несколько были ранены и поврежден грузовик с боеприпасами правительственных сил, о чем сообщило новостное агентство Step News Agency.

Провинция Хасака

При тушении пожаров на юге Хасаки погибло пятнадцать человек и несколько получили сильные ожоги в районе города Камышлы, о чем сообщило новостное агентство Halab Today. В течении месяца на востоке Евфрата в огне было уничтожено колоссальное количество гектаров посевных земель и пастбищ. Тем не менее, вчера SDF отвергли предложение помощи в тушении пожаров от «Белых касок», заявив, что полностью контролируют ситуацию и им окажет помощь коалиция, возглавляемую США. Но пока США не торопятся помогать. Пожары уже уничтожили 350 тысяч гектаров посевов, согласно данным курдского управления сельским хозяйством, но возможно цифра была занижена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)