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Володин проведет заседание 56-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

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Володин проведет заседание 56-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

Москва, 17 июня. В Минске в понедельник, 17 июня состоится заседание 56-й сессии Парламентского Собрания, которое проведет председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Согласно приведенным данным, на заседании парламентарии обсудят первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства, деятельности Парламентского Собрания в 2018 году, а также вопросы реализации приоритетных направлений.

Кроме того, во время сессии планируется рассмотреть предложения по празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Парламентарии также примут участие в церемонии возложения венков к Монументу Победы.

Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

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Автор: Сергей Петров
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