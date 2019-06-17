Володин проведет заседание 56-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

Москва, 17 июня. В Минске в понедельник, 17 июня состоится заседание 56-й сессии Парламентского Собрания, которое проведет председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Согласно приведенным данным, на заседании парламентарии обсудят первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства, деятельности Парламентского Собрания в 2018 году, а также вопросы реализации приоритетных направлений.

Кроме того, во время сессии планируется рассмотреть предложения по празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Парламентарии также примут участие в церемонии возложения венков к Монументу Победы.

Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.