Самолет с неисправной системой кондиционирования совершил посадку в «Шереметьево»

Москва, 16 июня. Самолет с неисправной системой кондиционирования совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево».

Самолет российской компании «Аэрофлот» совершал рейс из Милана в Москву. В небе над Минском на борту самолета сработал датчик разгерметизации салона, которая была вызвана поломкой системы кондиционирования воздуха. Командир воздушного судна доложил на землю о возникших проблемах.

При этом авиалайнер резко снизил высоту до семи тысяч метров. После этого самолет продолжил полет в пункт прибытия. В 20.20 мск самолет совершил успешную посадку в столичном аэропорту «Шереметьево», передает «Интерфакс».

Напомним, 9 июня самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, следовавший из Алма-Аты в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Москвы из-за технической неисправности.