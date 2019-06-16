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Самолет с неисправной системой кондиционирования совершил посадку в «Шереметьево»

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Самолет с неисправной системой кондиционирования совершил посадку в «Шереметьево»

Москва, 16 июня. Самолет с неисправной системой кондиционирования совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево».

Самолет российской компании «Аэрофлот» совершал рейс из Милана в Москву. В небе над Минском на борту самолета сработал датчик разгерметизации салона, которая была вызвана поломкой системы кондиционирования воздуха. Командир воздушного судна доложил на землю о возникших проблемах.

При этом авиалайнер резко снизил высоту до семи тысяч метров. После этого самолет продолжил полет в пункт прибытия. В 20.20 мск самолет совершил успешную посадку в столичном аэропорту «Шереметьево», передает «Интерфакс».

Напомним, 9 июня самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, следовавший из Алма-Аты в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Москвы из-за технической неисправности.

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Автор: Артем Никулин
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