Сирия, 16 июня. В Хасаке гибнут люди при тушении пожаров, боевики обстреливают САА «Градом» на северо-западе Хамы. Курды проводят рейды на западе Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: атаковали расположения джихадистов в районах поселений на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивается ударами с боевиками на северо-западе провинции Хама.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают позиции САА в Хаме из РСЗО «Град».

Курды: проводят рейды на западе Дейр-эз-Зора в ходе операции по поиску и обезвреживанию боевиков ИГИЛ1.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» продолжили серию рейдов в провинции, прочесывая территории в поисках пособников ИГИЛ. Вечером ряд обысков был проведен в деревне Хавиджа Аль-Бумасиа на западе провинции, о чем сообщил информационный портал Deir Ezzor 24. Помимо виновных и причастных к организации терактов на востоке Евфрата курдские отряды так же ищут склады с оружием. Напомним, что сегодня днем курдский отряд уже нашел один склад боеприпасов и взрывчатки, который из-за несчастного случая взорвался.

Провинция Идлиб

Подразделения Сирийской арабской армии отреагировали на нарушения боевиками в Идлибе и Хаме режима прекращения огня. Боевики не прекратили нападения на пункты САА и мирные районы. Из-за беспорядочной и неточной бомбежки, ряд зажигательных снарядов приземляется, не долетая до позиций армии в сельскохозяйственных угодьях. Из-за этого страдают сельскохозяйственные поля, что уже нанесло ущерб фермерским землям и домам. В ответ ВВС Сирии ударили по расположениям джихадистов в районе поселков Касра, Хиш и на подступах к городу Шейх-Мустафа, как сообщил новостной портал Step News Agency. Точечные удары с воздуха были нанесены самолетами сирийской армии в окрестностях деревни Сутух Ад-Дейр, о чем сообщил новостной портал Baladi News.

Провинция Хама

На северо-западном фронте продолжаются провокации радикалов. Боевики «Тахрир аш-Шам» атакуют позиции правительственных сил, обстреливая расположения армии в Аль-Кабарии из реактивных систем залпового огня «Град», как сообщает Twitter-канал Masar Press Net. Информация о потерях САА пока не поступала. В качестве ответной меры правительственная армия ведет по расположениям джихадистов огонь из крупнокалиберной артиллерии.

Провинция Хасака

Количество жертв пожаров в Хасаке растет. Новостной портал Middle East Eye сообщил, что по меньше мере десять человек погибли при тушении пожара в пшеничных полях. Курдские власти утверждают, что поля были подожжены намеренно, для того чтобы испортить отношения между «курдской администрацией» и местными фермерами. SDF призвали коалицию, возглавляемую США, помочь в тушении пожаров в регионе, который находится под их контролем, но пока США не торопится оказывать помощь в борьбе с огнем. Пожары уже уничтожили 350 тысяч гектаров посевов, как сообщил порталу глава курдского управления сельского хозяйства Салман Барудо, но не исключено что эта цифра намеренно занижена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)