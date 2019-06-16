Совбез РФ рассчитывает на стабилизацию ситуации в Сирии по итогам встречи в Иерусалиме

Москва, 16 июня. Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки в Сирии и ближневосточном регионе по итогам переговоров с участием представителей РФ, США и Израиля, которые должны состояться в июне. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Александр Венедиктов.

В конце июня в Иерусалиме состоится встреча с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, а также председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата. В ходе встречи будут обсуждаться практические шаги, направленные на стабилизацию ситуации в Сирии и ближневосточном регионе, передает «Российская газета».

«Рассчитываем на то, что итогом совместной работы станут наши общие практические шаги, направленные на стабилизацию Сирии и всего Ближнего Востока», — сказал Венедиктов.

Стоит отметить, что в последнее время в Сирии фиксируется активизация деятельности незаконных вооруженных формирований. 10 июня боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 атаковали два блокпоста Сирийской арабской армии в районе Пальмиры. Подразделения правительственных сил успешно отбили обе атаки террористов, в результате чего боевики понесли существенные потери в живой силе и технике.

1 Организация запрещена на территории РФ.