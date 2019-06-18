Интервью Навального: ложь, глупость, безграмотность и алкоголизм

Политолог Алексей Ломов и юрист Илья Ремесло посмотрели интервью, которое лидер «ОПГ Навального» дал блогеру Головину. Они разобрали детский лепет Навального, что называется, по косточкам и показали, что за всеми его словами — лишь пустота.

Чего стоят только слова Навального про его образ жизни. Признался, что попивает, а бег до сих пор так и не полюбил, приходится заставлять себя ради мнения окружающих.

— Пью все. Я пью раз в неделю, — говорит оппозиционный блогер.

— Пытается построить себе образ «ЗОЖника», человека, который везде участвует и делает все для здоровья, а по факту он такой же, как и все, — отмечает политолог Алексей Ломов.

— Я ненавидел бег всю свою жизнь. Не просто я его не любил — я ненавидел его… Но тут как бы под давлением людей, под давлением окружающей среды — все начали бегать, и все такие прям спортивные, милые, подтянутые, — и, глядя на всех, я тоже начал бегать, но я до сих пор не полюбил бег, — продолжает Навальный.

Политолог Алексей Ломов видит в этом не что иное, как работу на публику.

— Понятно, что Навальный демонстрирует, подстраивается под то, что хотят люди, с которыми он общается. Если ты любишь бегать, ты бегаешь, не любишь — не бегаешь. Любишь заниматься спортом, ты им занимаешься, не любишь — не занимаешься. А позиция, которую занимает уважаемый спикер, — по меньшей мере работа на публику.

Навальный признал свою полноту, но при этом как-то очень уж нелестно отозвался о людях своей комплекции.

— Да для любого человека не очень хорошо так выглядеть, — говорит Навальный.

— Что касается высказывания по поводу толстых или «с хорошей линией», «с плохой линией» — я сам не худой, но при этом не испытываю от этого проблем с точки зрения своего развития. Да, безусловно, худеть надо, но все рассуждения по этому поводу напоминают мне рассуждения в одной известной книге, где есть расы, которые могут жить, и есть расы, которые не могут жить. Мы все это проходили уже в начале прошлого века, — напоминает политолог печальный опыт, закончившийся для наших предков миллионами жертв.

Ну и завершим разговор об образе жизни блогера признанием о том, что он не просто пьет, а напивается до потери способности передвигаться.

— Напился на каком-то своем дне рождения. Мне даже Юля вспоминает, как меня там, на спине тащила. Мне даже будет странен человек, который никогда в своей жизни не имел опыта такого вот сильного опьянения, — говорит Навальный.

— Конечно, когда тебя носит на спине твоя супруга, это наводит на мысли — себя не контролируешь или пить не умеешь. А вот в России как раз таки те, кто не умеет пить, вызывают больше вопросов. Из-за них происходят всякие разные вещи: ездят пьяные за рулем, не помня об этом, кого-то бьют, не помня об этом, — не соглашается с Навальным эксперт.

Навальный в своих расследованиях, мягко говоря, не гонится за точностью, он не желает признавать за собой никаких ошибок. Для него нормально ошибиться в десятки раз, содрав данные с «Википедии» и не перепроверив их.

— Даже если я где-то ошибся в цифре, это не имеет значения, — заявляет блогер.

Политолог Алексей Ломов подчеркивает бестолковость такого подхода:

— Что касается расследований господина Навального, то, конечно, здорово сказать «плюс-минус километр». Но всегда имеет смысл точность. И если ты обвиняешь кого-то в чем-то как политик, как лицо, которое живет в политике, будь любезен, скажи об этом четко: сколько, где, когда, а еще лучше — добейся, чтобы по этому поводу была проведена проверка и получен результат.

Даже произнося в кои-то веки что-то честное, даже, казалось бы, смелое (ведь речь идет о статье о разжигании ненависти), он скрывает за своими словами вопиющую пустоту.

— Здесь я с вами абсолютно согласен. Это разжигание. Разжигаю. Для того чтобы все ненавидели эту власть. Чтобы все ненавидели Соловьева, остальных пропагандистов. Абсолютно это я делаю, — кичится своими действиями Навальный.

Что же стоит за этой бравадой?

— То есть он не говорит, что там, [например] вешать всех телеведущих. Он говорит, что он разжигает просто к этой власти, а власть это не социальная категория, к которой можно применить… по статье о разжигании. Это болтовня просто такая с его стороны, не более того. Он специально так обтекаемо говорит, потому что знает, что его за это привлечь нельзя, — отмечает юрист Илья Ремесло.

При этом Навальный демонстрирует вопиющую безграмотность, говоря о дебоширах Кокорине и Мамаеве, недавно осужденных на реальные сроки заключения. По его мнению, им бы дать по 15 суток и отпустить на все четыре стороны:

— Два пьяных дебошира, 15 суток каждому, извиниться перед потерпевшим, выплатить ему компенсацию, если там что-то порвали, одежду, или побили. Маразм, я же говорю, они там все маразматики. Вот это маразматичное решение, — считает Навальный, имеющий, по его мнению, крутое юридическое образование.

Что по этому поводу скажет юрист?

— Это абсолютно безграмотное заявление. Здесь в любом случае не может быть речи ни о каких 15 сутках, потому что был нанесен ущерб здоровью человека. Если он этого не знает, ну, это доказательство очередное того, что юрист из него фейковый на самом деле, — говорит Илья Ремесло.

Хвастовство, пустая похвальба и показуха стоят за его словами о своей квалификации. Может быть, посещай Навальный университет усерднее, он бы и смог блеснуть юридической грамотностью. Но оказывается, что он просто-напросто ненавидит отечественное образование. Бахвалится своей недоучебой в Йеле.

— Я очень доволен, что туда попал. Программа очень простая: ты приезжаешь туда и можешь брать любые курсы, какие хочешь, — сообщает Навальный.

Далее он говорит о том, что проходил там курс юриспруденции. Вот только, по мнению настоящего юриста, назвать такую учебу образованием нельзя.

— На самом деле мы не знаем, чему он там учился. Потому что на самом деле у него было не юридическое образование профильное, это были курсы так называемого лидерства, по программе World Fellows, — говорит Илья Ремесло.

— Любой человек, который сдаст экзамен и которого примут туда, поедет бесплатно. Они оплачивают и семью и детей, дают тебе квартиру и дают тебе стипендии. Я часто ходил к студентам, которые интересуются Россией. Студенты задают вопросы, и ты как бы учишь. Они получают за эти деньги такого практического преподавателя — что, как там устроено в России, — разглагольствует Навальный.

Что по этому поводу скажут эксперты?

— Это политические курсы, никакого отношения к праву они не имеют. У него нет иностранного юридического образования как такового. У него только есть диплом Университета дружбы народов, с которым там его никто особо и не видел, чем он там занимался и появлялся ли он там вообще», — говорит юрист Илья Ремесло.

— Исходя из того, что он говорит, — получил на халяву, теперь отрабатывает. Образование, деньги. Сам это и признает, — отмечает политолог Ломов.

Для своей дочери, Навальный этого не скрывает, он выбрал отнюдь не российский вуз, посчитав его третьесортным. Но и тут соврал:

— Там нет такого понятия, как бюджет. Ты поступаешь, — и я ужасно горжусь, что она поступила, — и ты просто даешь документы: даешь выписку из банковского счета. Там посмотрели, сказали, раз доход вашей семьи меньше 160 тыс. долларов, то обучение будет оплачено нами, а вы оплатите только проживание и еду. Если доход еще меньше, то они заплатят и за проживание и еду, — рассказывает блогер.

Вот только то, о чем рассказывает Навальный, — это практика только для граждан США, на иностранцев не распространяется.

— Конечно, лукавит Навальный, — заключает эксперт.

Слушать «откровения» блогера о месте российского образования в мире смешно любому адекватному человеку. Впрочем, если ты сам толком и не учился, то странно ждать трезвой оценки состояния отечественного образования.

— Не поступишь — поступай в средние. Не поступишь в средние — поступай в обычные. Не поступишь никуда — пойдешь здесь в России, российские университеты тоже рассматривались, — говорит блогер.

К сожалению для Навального, люди, которые разбираются в вопросе, не согласны с ним.

— Я считаю, что образование в России одно из лучших. Он сейчас сказал, что либо там, либо там, либо на худой конец в России. Пускай Навальный попробует поступить в России с учетом требований и всего остального. Уверен, что он завалит любой экзамен, — говорит политолог Алексей Ломов.

Ну и конечно, как всегда, оказывается, что Навальному можно то, чего нельзя другим.

— От Железняка и Пескова я отличаюсь тем, что они здесь деньги воруют, инвестируют их за границу и отправляют за границу жить свои семьи, а у меня дочь хорошо училась, поступила в хороший университет, отучится и вернется, — сообщает он.

Но на деле-то есть задокументированные доказательства, что у Навального рыльце в пушку. Это уголовные дела «Кировлеса» и «Ив Роше».

— Я что-то не видел ни одного возбужденного дела по поводу господина Пескова, а по поводу господина Навального видел. На воре и шапка горит — есть такая русская поговорка, — говорит политолог.

Под конец Навальный устал отвечать на сложные и неудобные вопросы. Поэтому он попытался просто унизить интервьюера.

— Какие дурацкие вопросы уже пошли. Вы меня ставите в тупик, — мнется Навальный.

Что может означать этот типичная для него манера поведения, когда он тщательно замалчивает любую информацию о своей персоне и доходах?

— Навальный использует в очередной раз прием, когда он обсуждает подарки других людей, но при этом про свой ничего не говорит. Какой это был подарок? Большой, маленький? Можно сделать вывод из его слов следующий, что о себе он ничего не говорит, но при этом обсуждает подарки других людей. Это просто политтехнологический ход, — говорит эксперт-политолог.

Ну и то же самое происходит в разговоре о четырехкомнатной квартире Навального в Москве. Эта жилплощадь, в соответствии с имеющимися данными, обходится блогеру не менее чем в 200 тысяч рублей в месяц.

— Меньше, чем 200 тысяч, но много, — отвечает Навальный на вопрос интервьюера.

— С квартирой здесь то же самое. Думаю, что четырехкомнатная квартира на Автозаводской стоит столько, сколько указано в объявлении, либо кто-то ему снимает ее, преследуя какие-то личные цели, — говорит политолог Алексей Ломов.

Таким образом, мы видим, что все интервью Навального построено лишь на его способности ускользнуть от вопроса. Никаких реальных дел, никакой компетентности. Показуха во всем, начиная от собственного имиджа и заканчивая так называемыми расследованиями. Как следствие — отрыв от реальности и полная некомпетентность.