В Совбезе РФ заявили об отсутствии юридических оснований для отмены «Северного потока — 2»

Москва, 16 июня. Российский проект «Северный поток — 2» полностью соответствует нормам международного права, поэтому нет юридических оснований для его отмены. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Александр Венедиктов

По его словам, США и другие страны Запада пытаются помешать реализации российского проекта «Северный поток — 2» используя средства, которые лежат за пределами правового поля. При этом действия Запада несут угрозу не только российскому трубопроводу, но и международной экономике.

«Юридические основания для приостановки или отмены проекта просто отсутствуют. Он полностью соответствует нормам международного морского и экологического права», — пояснил Венедиктов.

Он также добавил, что противники «Северного потока — 2» прекрасно понимают незаконность своих действий, однако продолжают оказывать давление на участников и партнеров данного проекта, передает «Российская газета».

Напомним, в рамках российского проекта «Северный поток — 2» будут построены две нити газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также несколько европейских государств выступают против строительства «Северного потока — 2», утверждая, что он якобы несет угрозу энергобезопасности Евросоюза. Германия и большая часть стран ЕС поддерживают реализацию данного проекта, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели. Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» не угрожает Европе зависимостью энергопоставок из России.

12 июня президент США Дональд Трамп пообещал ввести санкции против компаний, которые принимают участие реализации проекта «Северный поток — 2».