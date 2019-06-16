Россияне не поддались на провокацию Запада, направленную на раскол общества

Москва, 16 июня. Финансируемые Западом оппозиционные силы оппозиционные силы не смогли расколоть российское общество. Об этом заявил президент «Евразийского института молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

16 июня в Москве состоялся митинг оппозиционных сил под лозунгом: «Закон и справедливость для всех». При этом изначально оппозиционеры планировали провести акцию в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, однако данный повод потерял свою актуальность еще 11 июня.

Митинг за «справедливость для всех» не вызвал большого интереса со стороны представителей либеральной общественности, поэтому мероприятие оказалось весьма немногочисленным. По данным МВД РФ, в акции приняли участие около 1,6 тысячи человек. Митинг был недолгим и завершился без происшествий.

При этом организаторы митинга явно рассчитывали, что нынешнее мероприятие станет логическим продолжением несанкционированного митинга, который состоялся 12 июня в Москве.

Оба митинга не оправдали ожиданий оппозиционных сил, так как им не удалось спровоцировать беспорядки, на которые рассчитывали их Западные кураторы и спонсоры. При этом дело Голунова в очередной раз продемонстрировало истинные цели оппозиционных сил.

Президент «Евразийского института молодежных инициатив» Юрий Самонкин отметил, что благодаря делу Голунова российские граждане увидели, что на самом деле представляет собой оппозиция, которая действует в интересах Запада.

«Мы четко видим, что оппозиция исчерпала свой лимит уважения и доверия со стороны гражданского общества в России. Все прекрасно видели, какую грязную попытку организовать массовые беспорядки по всей методичке западного политтехнолога Шарпа пытались предпринять радикальные либералы и ярые сторонники Навального», — пояснил политолог.

Он также добавил, что профессиональные действия сотрудников полиции на несанкционированном митинге 12 июня позволили избежать провокаций и беспорядков. Кроме того, российское общество в очередной раз убедилось в деструктивности действий оппозиционных сил, поэтому люди не стали тратить время на очередной бессмысленный митинг. Также бессмысленная протестная акция продемонстрировала отсутствие единства в рядах оппозиционно-либерального сообщества, передает «НьюИнформ».

Напомним, 6 июня в Москве был задержан журналист Иван Голунов по подозрению в сбыте наркотических веществ. Задержание журналиста вызвало волну беспокойства со стороны общественности, после чего в дело вмешались представители Совета при президенте РФ по правам человека, Уполномоченного по правам человека, Союза журналистов РФ и Общественной палаты Москвы. Благодаря их своевременной реакции уголовного преследования журналиста было прекращено 11 июня.

Несмотря на урегулирование данной ситуации оппозиционные силы заявили о намерении провести незаконный митинг «в поддержку» Голунова 12 июня. Акция протеста была использована для организации беспорядков, однако профессиональные действия сотрудников полиции позволили избежать провокаций.