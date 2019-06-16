Израиль назвал будущий поселок на Голанах в честь Трампа

Тель-Авив, 16 июня. Власти Израиля провели на Голанских высотах символическую церемонию открытия знака с названием «Рамат-Трамп» на месте, где будет построен поселок в честь президента США Дональда Трампа.

Таким образом израильтяне хотят отблагодарить главу Белого дома за признание Голанских высот частью государства.

«Мы горды тем, что имеем возможность основать населенный пункт и воздать должное нашему великому другу», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он добавил, что власти страны продолжат строить и развивать Голанские высоты во благо жителей региона.

Премьер провел торжественное заседание кабинета на Голанских высотах, куда был приглашен американский посол Дэвид Фридман. Дипломат поблагодарил Нетаньяху за «экстраординарный жест» в отношении главы Соединенных Штатов.

«Он вполне заслужен, но он очень ценим», — подчеркнул посол.

После того, как заседание завершилось, премьер Израиля и американский дипломат сдернули покрывало со знака с названием будущего поселка — «Рамат-Трамп» или «Высоты Трампа» в переводе с иврита. Как сообщают местные СМИ, строительные работы смогут начаться только после того, как в стране будет сформирован новый кабинет министров по итогам вторых за год выборов, запланированных на 17 сентября.

Напомним, в конце марта президент США подписал декларацию, которая признает территорию Голанских высот частью Израиля. Решение администрации американского президента вызвало волну негодования не только со стороны властей Дамаска, но и со стороны множества европейских лидеров, в том числе осудили шаг Вашингтона в России. Министр информации Сирии Имад Сара подчеркнул, что глава Белого дома, подписав документ, «убил» международное право.

Стоит отметить, что Голанские высоты были захвачены Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Тель-Авив в одностороннем порядке заявил о своем суверенитете над этой территорией в 1981 году, после чего действия Израиля осудили в ООН.

Ранее сообщалось, что власти Сирии к сезону 2020 года восстановят туристические объекты и вернут былую популярность курортам в районе Бейт Джан на Голанских высотах. За год после восстановления мира на Голанах в свои дома вернулись более 20 тысяч сирийцев.