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Двухэтажный ангар загорелся в Ростове-на-Дону

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Двухэтажный ангар загорелся в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 16 июня. Двухэтажный металлический ангар загорелся в Нефтяном переулке в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Пожар произошел вечером 16 июня, огонь охватил 600 квадратных метров кровли. По словам собеседника из спасательного ведомства, огонь может перекинуться на соседние здания, пишет РИА Новости.

На месте происшествия находятся оперативные службы. С пожаром борются 63 спасателя, привлечены 19 единиц техники. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области после ДТП произошел пожар. Столкнулись два грузовика, фуры загорелись. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

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Автор: Ирина Селезнева
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