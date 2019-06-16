Донбасс сегодня: в ДНР рассказали, как силы ООС готовились к визиту Зеленского, в ВСУ растут потери

Донбасс, 16 июня. Киев снова задействует артиллерию для ударов по городам ДНР. Украинские военные провоцируют силы сопротивления Донбасса на открытие ответного огня. В Луганске рассказали, кто ответственен за срыв разведения сил и средств. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Артиллерийские системы 122-мм калибра, тяжелые минометы и другое вооружение применяли киевские подразделения при обстрелах Донецкой народной республики, сообщает представительство дончан в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). Всего в отчете Центра говорится об 11 обстрелах восьми населенных пунктов республики, включая столицу.

Артиллерию солдаты Киева задействовали на Донецком направлении. Кроме того, по Донецку и южным поселкам ДНР наносились удары из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Под Горловкой звучали «всего лишь» автоматы и автоматические станковые гранатометы.

Результатами обстрелов стали повреждения объектов гражданской инфраструктуры на юге республики — в Коминтерново и Набережном повреждены линии электропередач. Два жилых дома разрушены. К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.

Согласно данным луганского представительства в СЦКК, четыре населенных пункта ЛНР были обстреляны украинскими военными в минувшие сутки из стрелкового оружия, пушек боевых машины пехоты и 82-мм миномета. Никто не пострадал.

В ДНР рассказали, как силы ООС готовились к визиту Зеленского

Если подбить статистику «результативности» огня киевских силовиков по ДНР за неделю, выходит, что ежедневно уничтожается от пяти до шести домов или объектов инфраструктуры. Всего за минувшие семь дней разрушены или повреждены 38 жилых домов и иных объектов.

Такую активизацию объяснили в Народной милиции ДНР. Официальный военный спикер республики Эдуард Басурин заявил, что обстрелы прежде всего направлены на вызов ответного огня подразделений дончан. Цель этого — подготовить нужный информационный фон к приезду президента Украины Владимира Зеленского в зону Операции объединенных сил. Напомним, визит украинского лидера в Мариуполь состоялся в субботу, 15 июня.

Украинские солдаты продолжают попадать в истории

Новым лидером по количеству небоевых потерь в Донбассе стала 93-я механизированная бригада армии Киева, сообщил полковник Басурин. Два дня назад во время поездки в близлежащий населенный пункт для приобретения наркотиков двое военнослужащих бригады попали в аварию, после которой с различными травмами оказались на больничных койках.

Солдат этой же части Ярослав Кошель совершил самоубийство. В найденной предсмертной записке военнослужащий обвинил в своей смерти командира бригады, который отказался расторгать с ним военный контракт.

В Луганске рассказали, кто препятствует разведению сил

Командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ демонстрирует пренебрежение минскими соглашениями, уверены в Народной милиции ЛНР. Как отметил представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, подразделения указанной бригады снова нанесли удары по району памятника князю Игорю между Луганском и Станицей Луганской — в районе участка планируемого разведения сил и средств.

Обстрел по району осуществлялся из 82-мм минометов, стрелкового оружия и гранатометов. Согласно минским соглашениям, данный район является участком №1, на котором стороны должны отвести вооружения и технику на предусмотренное расстояние. За минувшие два с лишним года состоялось 80 попыток разведения сил и средств, все они оказались безуспешными.

Военные армейского корпуса ЛНР задокументировали факты обстрелов со стороны украинских войск и передали материалы в Генеральную прокуратуру республики.