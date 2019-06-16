Психологи рассказали, как избавиться от симптомов выгорания во время отпуска

Нью-Йорк, 16 июня. Стресс на работе и зависимость от гаджетов могут помешать расслабиться во время отдыха. Об этом свидетельствуют результаты исследования Американской психологической ассоциации, проведенного среди 1,5 тысячи респондентов.

Как отметили специалисты, напряжение, даже находясь вне стен офиса, испытывают 20% опрошенных. 28% участников исследования признались, что трудятся больше, чем планировали, а 42% испытывают чувство тревоги при мысли о том, что после отдыха нужно вернуться к рабочим обязанностям.

Психологи в связи с этим рассказали, как избавиться от симптомов выгорания во время отпуска и вернуться на работу отдохнувшими.

По мнению доктора философии, президента Американского института стресса Дэниела Кирша необходимо «отключить мозг, чтобы его зарядить». Он советует отдыхать не менее четырех раз в год. Например, брать длинные выходные по три-четыре дня помимо продолжительного отпуска летом или зимой.

Уходя на заслуженный отдых специалист советует установить на электронную почту автоответчик, а также при необходимости оставить вместо себя кого-то из коллег, кто мог бы стать контактным лицом на время отпуска.

В то же время Американская кардиологическая ассоциация, как пишет Travel and Leisure, рекомендует проводить отдых на свежем воздухе с отключенным телефоном. Не менее важно, по словам специалистов, как можно дольше сохранить полученный эффект от отпуска. В частности, они советуют периодически вспоминать о нем и планировать следующую поездку.

Ранее стало известно о том, что половина россиян планирует взять отпуск летом 2019 года, большинство проведет его на даче, дома, в гостях у родственников или друзей. Лишь 10% опрошенных рассказали о планах отдохнуть на зарубежных курортах. Для сравнения, в прошлом году, по данным ВЦИОМ, каждый третий россиянин планировал и провел отпуск дома или на даче (32%).

Также были названы самые дешевые страны для летнего отдыха. Ими стали Турция, Венгрия и Латвия. Помимо этих государств, в топ-10 самых бюджетных стран вошли Греция, Кипр, Болгария, Грузия, а также Чехия, Армения и Белоруссия. Средняя стоимость летнего тура в Турцию или Венгрию составляет от 56 до 57 тысяч рублей.