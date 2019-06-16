Милонов поставил диагноз либеральной тусовке Москвы

Москва, 16 июня. Митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве на фоне освобождения журналиста Meduza Ивана Голунова нужен оппозиции и либеральным деятелям для реализации их целей. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, подчеркнув, что часть либеральной столичной «тусовки» провела акцию без причины.

Согласованный с властями Москвы митинг «в защиту» Голунова прошел на проспекте Академика Сахарова в субботу. Участие в нем приняли около 1,6 тысячи человек. Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Как не раз отмечали эксперты, необходимость в протестных акциях пропала сразу после того, как в отношении спецкора прекратили уголовное дело и освободили его из-под домашнего ареста. Однако активисты проигнорировали призывы как издания Meduza, так и самого Голунова, и дважды вышли на улицы столицы.

«Мы наблюдаем далеко не первый случай, когда маленькая часть либеральной московской тусовки проводит акцию без причины. По сути история уже закончилось, даже прошло какое-то время, все извинились, ситуация уладилась, а у них еще «свободу Голунову», — цитирует Милонова «Экономика Сегодня».

Депутат объяснил, что причиной этому стремление кого-то воспользоваться «делом Голунова» в своих целях. По его словам, возможно, что спонсоры «защитников» спецкора надеялись на его заключение, чтобы добиваться дополнительных бюджетов на протестные акции.

«Участники протеста выглядят как «оставшиеся фрики Майдана», понимающие, что все прошло, а протестовать еще продолжают. Нынешний повод собраться говорит о других вещах, не имеющих отношения ни к защите прав человека, ни к Голунову», — подчеркнул Милонов.

Стоит отметить, что к судьбе Голунова подключились Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов РФ, Общественная палата Москвы и ряд других государственных институтов. Их вмешательство стало гарантией того, что в деле спецкора в конечном итоге победили закон и справедливость.

Однако, как отметил Милонов, западным СМИ нужно показать совсем иную картину. То, как «дело Голунова» освещалось в иностранной прессе, словно говорит о том, что именно они все сами и организовали, подчеркнул депутат. Западу, считает он, крайне невыгодно показывать реальную картину и то, что Голунов в конечном счете оказался на свободе.

«При этом, что на Украине сидят люди, Западу наплевать. Никто из них не скажет ни слова о нарушении прав человека на Украине, действительно имеющих место», — констатировал Милонов.

Журналиста издания Meduza задержали 6 июня на Цветном бульваре. ГУВД Москвы заявляло, что при досмотре у него изъяли четыре грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще пять грамм кокаина.

Никулинский суд Москвы отправил спецкора под домашний арест до 7 августа. Однако 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела журналиста Meduza в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Мэрия Москвы разрешила провести «марш Голунова» 16 июня, однако активисты отказались и намеренно устроили несанкционированный митинг в День России. Более того, сам Голунов не пошел на марш и провел время с семьей и близкими, к чему призывал и всех остальных. Не принимать участие в несанкционированном митинге советовало и интернет-издание Meduza, в котором работает журналист.

Как отметил известный писатель, публицист и общественный деятель Николай Стариков, «дело Голунова» оппозиция использовала для целенаправленной операции по дискредитации правоохранительных органов и государства. Активисты намеренно устроили несанкционированный митинг, надеясь на жесткую реакцию со стороны сотрудников полиции, которую прозападные СМИ могли бы преподнести в качестве «разгона мирного протеста».

При этом представители либеральных СМИ не проводили публичных массовых мероприятий и одиночных пикетов в защиту заключенного на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Как отметил политолог Иван Мезюхо, журналистское сообщество не проявило консолидированную позицию по защите своих коллег.