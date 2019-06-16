Федеральное агентство новостей запускает проект «ФАН разъясняет»

Как показывает практика, о демократии и свободе слова кричат, как правило, громче всех те, кто к этим понятиям не имеет никакого отношения. В России это в первую очередь прозападные СМИ и СМИ-иноагенты. За деньги спонсоров — в основном американских — они транслируют в отечественное медиапространство свое видение российской действительности. Стоит ли говорить о том, что рассказывают эти средства массовой информации о нашей стране своим зрителям и читателям?

Федеральное агентство новостей (а себя мы считаем патриотами России) предприняло попытку наладить дискуссию с коллегами из противоположного лагеря. На площадках таких изданий, как The Bell, «Медиазона», «Новая газета», «Радио Свобода», и многих других мы создали официальные аккаунты РИА ФАН.

Штатные сотрудники редакции активно, но в исключительно корректной форме подключались к дискуссиям и доносили объективный взгляд. Увы, слушали нас недолго — комментарии официального аккаунта Федерального агентства новостей быстро удаляли модераторы, и в большинстве случаев все заканчивалось блокировкой неугодного пользователя (то есть нас).

Именно поэтому мы запускаем рубрику «ФАН разъясняет». Будем следить за работой коллег, анализировать их позицию, сравнивать со своей, приводить аргументы и факты. Мы хотим, чтобы в конечном итоге все мнения были услышаны читателем, а сам читатель мог сделать свой выбор сам. На сайте РИА ФАН никогда не было и никогда не будет места цензуре и репрессиям, подобных тем, каким подвергли нас антироссийские СМИ. Слово должно быть свободно.