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Федеральное агентство новостей запускает проект «ФАН разъясняет»

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Федеральное агентство новостей запускает проект «ФАН разъясняет»

Как показывает практика, о демократии и свободе слова кричат, как правило, громче всех те, кто к этим понятиям не имеет никакого отношения. В России это в первую очередь прозападные СМИ и СМИ-иноагенты. За деньги спонсоров — в основном американских — они транслируют в отечественное медиапространство свое видение российской действительности. Стоит ли говорить о том, что рассказывают эти средства массовой информации о нашей стране своим зрителям и читателям?

Федеральное агентство новостей (а себя мы считаем патриотами России) предприняло попытку наладить дискуссию с коллегами из противоположного лагеря. На площадках таких изданий, как The Bell, «Медиазона», «Новая газета», «Радио Свобода», и многих других мы создали официальные аккаунты РИА ФАН.

Штатные сотрудники редакции активно, но в исключительно корректной форме подключались к дискуссиям и доносили объективный взгляд. Увы, слушали нас недолго — комментарии официального аккаунта Федерального агентства новостей быстро удаляли модераторы, и в большинстве случаев все заканчивалось блокировкой неугодного пользователя (то есть нас).

Федеральное агентство новостей запускает проект «ФАН разъясняет»

Именно поэтому мы запускаем рубрику «ФАН разъясняет». Будем следить за работой коллег, анализировать их позицию, сравнивать со своей, приводить аргументы и факты. Мы хотим, чтобы в конечном итоге все мнения были услышаны читателем, а сам читатель мог сделать свой выбор сам. На сайте РИА ФАН никогда не было и никогда не будет места цензуре и репрессиям, подобных тем, каким подвергли нас антироссийские СМИ. Слово должно быть свободно.

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Автор: Редакция Федерального агентства новостей
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