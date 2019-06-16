Оппозиция готовит Россию к «майдану», чтобы вернуть страну в 90-е

Москва, 16 июня. Представители либерально-оппозиционной общественности пытаются уничтожить государственность России, чтобы возвратить страну в 90-е. Об этом заявил руководитель «Евразийского института молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

16 июня на проспекте Академика Сахарова в столице состоялся митинг оппозиционных сил. Изначально митинг был посвящен задержанию корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, однако ситуация с журналистом была урегулирована 11 июня, поэтому организаторы решили провести акцию протеста под лозунгом: «Закон и справедливость для всех».

В проведении данной акции не было никакого смысла, однако представители оппозиции не могли отказаться от возможности лишний раз попиариться, отработав средства западных кураторов, передает «НьюИнформ».

Руководитель «Евразийского института молодежных инициатив» Дмитрий Захаров уверен, что представителей оппозиции не волнуют вопросы морали и совести, так как им необходимо создать информационный шум и картинку для западных СМИ, которые пытаются сформировать негативный образ России. При этом главной целью оппозиции является подготовка России к «майдану», который позволит уничтожить государственность и отбросить страну в 90-е.

«Оппозиционные либералы в нашей стране — это пятая колонна национал-предателей, желающая развалить нынешнюю государственность России и вернуть ее снова в 90-е», — отметил Захаров.

Напомним, 6 июня в Москве был задержан журналист Иван Голунов. В ходе личного досмотра у него были обнаружены четыре грамма наркотических веществ, еще пять граммов кокаина и весы были найдены в квартире журналиста. Задержание Голунова вызвало бурю негодования со стороны представителей общественности, после чего к данному делу подключились представители Совета при президенте РФ по правам человека, Уполномоченного по правам человека, Союза журналистов РФ и Общественной палаты Москвы. После их вмешательства уголовное преследование журналиста было прекращено.

Однако оппозиционные силы решили воспользоваться делом Голунова для организации провокаций и беспорядков во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России. При этом сам Голунов и руководство издания «Медуза» призывали россиян не принимать участие в незаконных акциях протеста 12 июня.